Fotografije voščene lutke Beyonce razburile: Očitno ne vedo, kako je videti

V muzeju Madame Tussauds na Floridi so se z voščeno figuro poklonili Beyoncejinemu albumu Cowboy Carter , ki ji je letos prinesel tudi grammyja za najboljši country album leta. Povoščena Beyoncé nosi črn kavbojski klobuk, jakno iz džinsa z resicami in denim kratke hlače. Vsa njena oprava je v barvah ameriške zastave.

A že kmalu po objavi fotografij so sledile kritike. "Zakaj je videti kot Lil Mama?" se je spraševal nek komentator, ki je imel v mislih ameriško raperko, katere pravo ime je Niatia Jessica Kirkland , z njim pa se je strinjala še ena od oboževalk: "To sem tudi jaz rekla!" Tretji uporabnik družbenega omrežja je lutko sicer pohvalil, a ob tem opozoril: "Super je, a ni videti kot Beyoncé!"

"Oči niso videti ravno najboljše," je dodal četrti komentator, spet nekdo drug pa je opazil podobnost s še eno raperko: "Videti je kot Megan Thee Stallion!" Oboževalci 43-letne zvezdnice so opozorili še, da ji lutka z njeno podobo ne bo všeč, ob tem pa so jo primerjali z brazilsko političarko Eriko Hilton in menili, da so ji z voščeno podobo naredili krivico, saj so jo iznakazili.