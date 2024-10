Fotografinja, ki je bila na Diddyjevih zabavah: Nič nenavadnega nisem videla

V javnosti in na spletu so se v zadnjem času večkrat pojavile številne fotografije in celo posnetki, ki prikazujejo razvpite zabave nekoč priljubljenega raperja Diddyja. Zvezdnik, ki po aretaciji trenutno v priporu čaka na sojenje, je namreč slovel po zabavah, na katere so bili povabljeni številni zvezdniki, na njih pa se je dogajalo marsikaj. A za razliko od zgovornih video dokazov fotografinja Selma Fonseca, ki je bila prav tako na nekaterih zabavah, trdi, da ni videla ničesar spornega oziroma nenavadnega.

Razvpite zabave, polne zvezdniških gostov, alkohola in celo številnih drugih prepovedanih substanc, so bile nekaj, kar se je od nekdaj povezovalo z raperjem Diddyjem. A zdaj se je razkrilo, da se je na zabavah dogajalo veliko nelegalnih stvari, za katere javnost dolgo ni vedela. Prav zato glasbeni mogotec po aretaciji čaka na sojenje v priporu.

Razvpite zabave so se od nekdaj povezovale z raperjem Diddyjem. FOTO: Profimedia icon-expand

V zadnjih tednih je v javnost pricurljalo veliko fotografij in videoposnetkov, ki prikazujejo, kaj vse se je v resnici dogajalo na zabavah in zvezdniku, ki je obtožen več kot 120 spolnih napadov, se nikakor ne piše dobro. A očitno ena od nekdanjih udeleženk zabav, ni vse videla tako črno. Fotografinja Selma Fonseca namreč trdi, da sama na zabavah ni opazila ničesar spornega.

Na njih je bilo tudi veliko prostitutk, a pri raperjevem obnašanju ni opazila ničesar nenavadnega. FOTO: Profimedia icon-expand

Fotografinja, ki naj bi se za portal Fox News Digital udeležila 20 od 30 zabav, je razkrila, da so bile zabave sicer resda divje in da je bilo na njih veliko prostitutk, a pri raperjevem obnašanju ni opazila ničesar nenavadnega. "Samo hodil je okoli in vse pozdravljal. Pogosto je govoril po mikrofonu ali pa bil za DJ pultom. Za VIP goste ni bilo prostora, vsi so bili skupaj na dvorišču. Nekaj ljudi je spustil v dnevno sobo, vendar niso smeli vsi vstopiti," je razkrila.

Kot je povedala Selma Fonseca, so bile zabave res divje. FOTO: Profimedia icon-expand

A že dejstvo, da je bil vstop v nekatere prostore dovoljen samo izbranim gostom, da slutiti, da tu nekaj smrdi in da stvari zagotovo niso bile povsem legalne. "Sama nisem bila nikoli povabljena v hišo, zato ne morem z gotovostjo trditi, kaj se notri dogajalo. Spominjam se, da so se njegove zabave začenjale nedolžno, pod vplivom številnih substanc pa so se stvari hitro spremenile," je povedala.

Med gosti njegovih zabav so bili števili zvezdniki, tudi Leonardo DiCaprio. FOTO: Profimedia icon-expand

Nekateri izmed gostov so občasno na dogodke pripeljali tudi svoje otroke, a jih je Diddy, ko se je zabava razvnela, opozoril, da jih morajo poslati domov. "Zdaj je čas za uživanje v življenju. To je legendarna bela zabava. Otroci lahko ostanejo eno uro, potem pa morajo oditi. Ko boš starejši, boš hodil sem," se je fotografinja spomnila besed 54-letnika.