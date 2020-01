Fotografinja razkrila, s čim je Brad Pitt pritegnil pozornost Anistonove

Fotografinja, ki se je udeležila podelitve nagrad igralskega ceha SAG, je razkrila, kaj je Brad Pitt zaklical Jennifer Aniston , da se je obrnila in tako poskrbela za srečanje, o katerem se govori že štiri dni. Da bi hollywoodski zvezdnik in nagrajenec večera pritegnil pozornost nekdanje žene, ki je tudi slavila ta večer, jo je 56-letnik poklical po njenem priimku.

"Srečanje, ki ste ga vsi čakali, se je zgodilo nocoj. Ta trenutek sem ujela jaz, in sicer samo za vas, da ga vidite. Bila sem v zakulisju na podelitvi nagrad SAG in slišala znani glas, ki je kričal: 'Aniston!, Aniston!' Obrnila sem se in zagledala ta neprecenljivi trenutek," je na Instagramu zapisala fotografinjaVivien Killilea Best.

Spomnimo, da sta se nekdanja zakonca Jennifer Aniston in Brad Pitt ob srečanju objela, in ko je Jennifer z nasmeškom na obrazu želela odkorakati stran, Brad ni izpustil njene roke. Kamere so pozneje posnele še več malih, intimnih podrobnosti. Hollywoodska zvezdnika sta bila poročena med letoma 2000 in 2005.