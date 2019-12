'Frajer' Jeff Bridges je dopolnil 70 let

Med najbolj znanimi filmi, v katerih je igral, so Zadnja predstavav režiji Petra Bogdanovicha (1971), Vrata raja(1980) Michaela Cimina , 8 milijonov smrti (1986) v režiji Hala Ashbyja , Kraljevi ribič(1991) Terryja Gilliama , Brez strahu(1993) v režiji Petra Weira , kultna komedija Veliki Lebowski(1998), kjer se ga je prijel vzdevek Frajer (The Dude), in pa film Pravi pogum(2010). Zadnja dva podpisujeta brata Cohen .

Bridges se je nedavno pridružil zvezdniški ekipi v televizijski drami mreže FX z naslovom The Old Man, ki temelji na istoimenskem romanu ameriškega pisatelja Thomasa Perryja. Med aktualnejšimi pa sta vlogi v filmih Težave v motelu El Royale(2018) v režiji Drewa Goddarda in Samo za pogumne (2017), ki ga je režiral Joseph Kosinski.

Za svoje delo je bil Bridges večkrat nagrajen. Lani tudi z nagrado Cecil B. DeMill za življenjsko delo, ki jo združenje tujih dopisnikov v Hollywoodu podeljuje osebnosti, ki je v svetu filma pustila neizbrisen pečat. "Bridgesov genialni opus, ki se razteza skozi več žanrov, je v zadnjih šestih desetletjih pritegnil srca in ume več generacij,"so zapisali v stroki. Najbolj pa je prepričal z vlogo v filmu Noro srce, za katero je bil med drugim nagrajen z oskarjem in zlatim globusom.

Poleg igri se igralec posveča tudi producentstvu in glasbi. Leta 2000 je izdal svoj prvi country albumBe Here Soon, ki mu je leta 2011 sledil studijski izdelek v enakem slogu, poimenovan preprosto Jeff Bridges. Nazadnje je svojo glasbo objavil leta 2015 na albumu Sleeping Tapes, ki ga zaznamujejo govorjena beseda in ambientalni zvoki.