Fran Drescher o posilstvu iz leta 1985: Pustilo je velike posledice

Zvezdnica serijeVaruška je priznala, da jo je izkušnja pustila odprtih ust in dodala, da se je nato le s težavo osredotočala na druge stvari, ki so se dogajale v njenem življenju. "Znašla sem se na robu in nisem se počutila dobro v svoji koži. V glavi so se mi postavljala ena in ista vprašanja: Kaj bi bilo, če bi se drugače odzvala? Ali, če tiste noči nikoli ne bi prišla domov in bi se dobila zunaj s prijatelji'," se je spraševala 62-letna Fran, ki je srečna, da so storilce vendarle ujeli. "Naučiti se moraš, kako usmeriti svoje misli v kaj drugega, iz preteklosti v sedanjost."

Drescherjeva od nekdaj sočustvuje z žrtvami nasilja, ki niso storilcev nikoli videle za zapahi."Na neki način sem imela srečo, da so jih izsledili in sedaj prestajajo kazen v zaporu. Veliko je žrtev nasilja, ki tega niso doživele. Ko so bili še na prostosti, sem se vedno bala, da bodo prišli izza ovinka."