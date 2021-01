Fran Drescher uživa v samskem življenju

Zvezdnica je bila med letoma 1978 in 1999 poročena s Petrom Marcom Jacobsonom , s katerim sta ustvarjala tudi serijo Varuška , s katero je Fran zaslovela leta 1993. Ponosna je na to, da je prišla do točke, ko lahko sebe v celoti sprejme. "Zelo sem vesela, da sem končno ponosna nase in na svoja dejanja. Počutim se mirno. Trenutno se med drugim ukvarjam z budistično filozofijo."

"Pandemija je zaprla vrata v moje življenje določenim ljudem. Trenutno mi je to všeč, ker sem ustvarila mehurček ljudi, s katerimi sem v stikih in za katere vem, da živijo 'pametno'," je povedala 63-letna igralka Fran Drescher v intervjuju za Closer Weekly . "Pri neznancih tega ne moreš vedeti. Poleg tega se mi ne mudi, da bi imela novo zvezo, ker sem trenutno zadovoljna s svojim življenjem. To priložnost izkoriščam za življenje brez stresa in pritiska."

"Nihče ne zapusti tega planeta nepoškodovan. Toda od nas je odvisno, kaj delamo sami s sabo in kaj ostane za nami. Mislim, da je predvsem ženskam težko postaviti sebe na prvo mesto,"je še povedala 63-letnica."Postala sem zelo močna in znam se postaviti zase in za svojo kariero. Jaz sem na prvem mestu, rada se imam, vsi ostali pa so samo igralci v moji zgodbi."

Drescherjeva trenutno sodeluje pri ustvarjanju broadwayske različice serije Varuška. Ob tem poudarja, da so si z ustvarjalci vzeli čas in ne želijo hiteti, ker bi radi pripravili popolno predstavo. Nekaj besed je namenila tudi nekdanjemu soprogu, s katerim sodeluje pri novem projektu."Priznal je, da je gej, in od takrat je moj bivši mož. Spoznala sva se, ko sva bila stara 15 let. Ustvarila sva Varuško. To je najin dojenček. Bila sva odlična partnerja pri produkciji. In še vedno sva najboljša prijatelja. Starši nanj gledajo kot na svojega sina."

Fran so sicer leta 1999 diagnosticirali raka na maternici, od takrat ozavešča o pomenu zgodnjega odkrivanja rakavih obolenj. "Ko sem zbolela za rakom, mi je bivši mož predstavljal ogromno oporo. Takrat sva začela obnavljati svoje prijateljstvo." Leta 2011 se je Drescherjeva na televizijo vrnila s filmomSrečno ločena (Happily Divorced), zgodbo, ki temelji na njenem zakonu s Petrom.