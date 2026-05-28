Francesco Bagnaia bo kmalu postal očka

Ekipa Ducatija se bo kmalu povečala. Francesco Bagnaia bo kmalu prvič postal oče. Če kdo, potem slavni Italijan zelo rad čuva svojo zasebnost, a naši radovedni terenski ekipi kljub vsemu ni ušel lepo zaobljen nosečniški trebušček dirkačeve žene.
29-letnik o prihodu novega družinskega člana ni želel govoriti javno, je pa kljub vsemu sprejel čestitke naše Eve Koderman Pavc za kamero. Kdaj točno se bo dojenček rodil, ni znano, saj zaljubljenca novice nista delila z nobenim od medijev niti nista javno razglasila nosečnosti. Po Domiziinem že kar precej velikem trebuščku pa je jasno, da se bo otrok rodil prav kmalu in da bo slavni dirkač kmalu na stezo zapeljal z novim nazivom.
Pecco in njegova draga sta se poročila pred slabima dvema letoma, kmalu pa bosta prvič okusila tudi čare starševstva. Italijana še prej čakata dirki za Veliko nagrado Italije v domačem Mugellu, ki bosta potekali ta konec tedna in kjer bo znova dokazoval, kako hiter je lahko na stezi.
