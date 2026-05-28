Tuja scena

Francesco Bagnaia bo kmalu postal očka

Jerez, 28. 05. 2026 17.29 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.A.
Ko se je Domizia obrnila, se je trebušček zelo lepo videl, kar je ujela tudi naša kamera.

V dirkaški garaži ekipe Ducatija se bodo kmalu razveslili novega člana. Francesco Bagnaia bo namreč kmalu postal oče. Njegova žena Domizia Castagnani je že visoko noseča in čeprav zaljubljenca novico o naraščaju skrbno skrivata pred javnostjo, je naša terenska ekipa uspela ujeti Domiziin že lepo zaobljen trebušček.

Ekipa Ducatija se bo kmalu povečala. Francesco Bagnaia bo kmalu prvič postal oče. Če kdo, potem slavni Italijan zelo rad čuva svojo zasebnost, a naši radovedni terenski ekipi kljub vsemu ni ušel lepo zaobljen nosečniški trebušček dirkačeve žene.

Francesco Bagnaia in njegova žena Domizia Castagnani bosta dobila otroka.
29-letnik o prihodu novega družinskega člana ni želel govoriti javno, je pa kljub vsemu sprejel čestitke naše Eve Koderman Pavc za kamero. Kdaj točno se bo dojenček rodil, ni znano, saj zaljubljenca novice nista delila z nobenim od medijev niti nista javno razglasila nosečnosti. Po Domiziinem že kar precej velikem trebuščku pa je jasno, da se bo otrok rodil prav kmalu in da bo slavni dirkač kmalu na stezo zapeljal z novim nazivom.

Ko se je Domizia obrnila, se je trebušček zelo lepo videl, kar je ujela tudi naša kamera.
Driki za VN Italije boste lahko spremljali na Kanalu A in VOYO.

Pecco in njegova draga sta se poročila pred slabima dvema letoma, kmalu pa bosta prvič okusila tudi čare starševstva. Italijana še prej čakata dirki za Veliko nagrado Italije v domačem Mugellu, ki bosta potekali ta konec tedna in kjer bo znova dokazoval, kako hiter je lahko na stezi.

