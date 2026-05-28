Francesco Bagnaia bo kmalu postal očka

Ekipa Ducatija se bo kmalu povečala. Francesco Bagnaia bo kmalu prvič postal oče. Če kdo, potem slavni Italijan zelo rad čuva svojo zasebnost, a naši radovedni terenski ekipi kljub vsemu ni ušel lepo zaobljen nosečniški trebušček dirkačeve žene.

Francesco Bagnaia in njegova žena Domizia Castagnani bosta dobila otroka. FOTO: POP TV

29-letnik o prihodu novega družinskega člana ni želel govoriti javno, je pa kljub vsemu sprejel čestitke naše Eve Koderman Pavc za kamero. Kdaj točno se bo dojenček rodil, ni znano, saj zaljubljenca novice nista delila z nobenim od medijev niti nista javno razglasila nosečnosti. Po Domiziinem že kar precej velikem trebuščku pa je jasno, da se bo otrok rodil prav kmalu in da bo slavni dirkač kmalu na stezo zapeljal z novim nazivom.

Ko se je Domizia obrnila, se je trebušček zelo lepo videl, kar je ujela tudi naša kamera. FOTO: POP TV

