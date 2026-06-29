Francesco Bagnaia je prvič postal oče. Na družbenem omrežju je objavil fotografijo, na kateri na prsih pestuje dojenčka, ob njej pa pripisal: "Ne morem opisati, kako svetlo je moje življenje! Danes sem odkril novo čustvo, ki je najmogočnejše od vseh, ki sem jih do zdaj občutil!"
29-letni dirkač in njegova soproga sicer zasebno življenje skrbno skrivata pred očmi javnosti, da se bosta razveselila prvega otroka, pa je naša terenska ekipa razkrila pred mesecem, ko so v Jerezu opazili visoko nosečo Domizio.
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