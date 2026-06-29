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Francesco Bagnaia je prvič postal oče

Rim, 29. 06. 2026 10.49 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Francesco Bagnaia

Motociklist Francesco Bagnaia je prvič postal oče. 29-letni dirkač ekipe Ducati je na družbenem omrežju delil veselo novico, kjer je s fotografijo potrdil, da sta z ženo Domizio Castagnani postala starša. Spola in imena dojenčka ni razkril.

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Francesco Bagnaia je prvič postal oče. Na družbenem omrežju je objavil fotografijo, na kateri na prsih pestuje dojenčka, ob njej pa pripisal: "Ne morem opisati, kako svetlo je moje življenje! Danes sem odkril novo čustvo, ki je najmogočnejše od vseh, ki sem jih do zdaj občutil!"

Francesco Bagnaia je postal prvič oče.
Francesco Bagnaia je postal prvič oče.
FOTO: Instagram

29-letni dirkač in njegova soproga sicer zasebno življenje skrbno skrivata pred očmi javnosti, da se bosta razveselila prvega otroka, pa je naša terenska ekipa razkrila pred mesecem, ko so v Jerezu opazili visoko nosečo Domizio.

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