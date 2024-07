Francesco Bagnaia obljubil večno zvestobo svoji zaročenki

Pretekli vikend je bil v znamenju Francesca Bagnaie . Eden trenutno najboljših dirkačev razreda MotoGP, ki se bori za tretji naslov prvaka, pa tokrat ni zablestel na dirkalni stezi, temveč v zasebnem življenju. Zvedznik je poletni premor med dirkami izkoristil za sprehod do oltarja, kjer je večno zvestobo obljubil svoji zaročenki Domizii Castagnani.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"20. julija 2024 sva si obljubila večno ljubezen. Za vse življenje, gospod in gospa Bagnaia," je ob nekaj poročnih fotografij zapisal dirkač in z objavo razveselil svoje oboževalce. Po poročanju italijanskih medijev sta zaljubljenca usodni da dahnila v katedrali v italijanskem obmorskem mestu Pesaro. Kasneje se je slavje nadaljevalo v Villi Imperiale, kjer je za poročni jedilnik poskrbel kuharski chef Massimo Bottura .

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Poleg Rossija so bili na poroki tudi dirkač Luca Marini in njegova žena Marta Vincenzi, ki sta se poročila lani, pa tudi Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi in Enea Bastianini.