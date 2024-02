Francoska igralka Judith Godreche režiserja Benoita Jacquota bremeni posilstva.

Po navedbah igralke je bila "v primežu" Jacquota šest let. Zaigrala je v dveh njegovih filmih, Les Mendiants iz leta 1987 in La Desenchantee iz leta 1990. Da spregovori o posilstvu, se je odločila, ko je odkrila, da se je režiser v dokumentarcu iz leta 2011 hvalil, da je bilo njuno razmerje "prekršek", kinematografija pa je to "pokrila"."Privolitev ne obstaja, ko si star 14 let. Nisem bila zapeljana, bila sem popolnoma zmanipulirana," je še povedala igralka.

Po poročanju francoskega dnevnika Le Monde, ki je prvi objavil zgodbo o kazenski ovadbi, Jacquot odločno zanika vse obtožbe na svoj račun.

Jacquot, režiser z več kot 50 filmi, je v preteklosti že dejal, da mora biti "zaljubljen" v svoje igralke, da jih lahko snema. Delal je z uveljavljenimi zvezdnicami, kot sta Catherine Deneuve in Isabelle Huppert, pa tudi z Godreche, Virginie Ledoyen in Isild Le Besco kot najstnico. Leta 2015 je svojo metodo dela opisal kot "pritisk na igralko, da prestopi prag". "Najboljši način za vse to je biti v isti postelji," je dodal.