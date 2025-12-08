Svetli način
Tuja scena

Francoska teniška igralka odprla račun na eksplicitni platformi

Pariz, 08. 12. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 1 uro

Francoska teniška igralka Oceane Dodin je razkrila, da je odprla račun na eksplicitni platformi za odrasle. 29-letnica je bila zaradi zdravstvenih težav nekaj mesecev odsotna s teniških igrišč, pred časom pa je priznala, da si je medtem dala povečati prsi. Dodinova je nekdanja 46. igralka sveta in dobitnica enega naslova WTA. Trenutno je na 774. mestu, na tekmovanja pa se je vrnila konec septembra.

Oceane Dodin je bila zaradi zdravstvenih težav devet mesecev odsotna s teniških igrišč, le nekaj tednov po vrnitvi pa je potrdila, da je premor izkoristila tudi za operacijo, pri kateri so ji povečali prsi. Dodin naj bi bila prva profesionalna teniška igralka, ki je v svoji aktivni karieri prestala takšen poseg, v intervjuju za RMC Sports pa je razkrila, da svoje odločitve ne obžaluje.

Oceane Dodin
Oceane Dodin FOTO: Profimedia

"Ta odmor sem si vzela, ker moraš po operaciji počivati približno dva meseca, to pa sredi sezone ni mogoče. Pomislila sem, če si bom vzela šest mesecev premora, potem lahko počnem, kar hočem. Raje sem to storila zdaj kot pri 40 letih, ko bom končala kariero. Zelo sem vesela, da sem to storila, sploh ne obžalujem in me to ne moti," je dejala Dodin.

Da je prisotna na eksplicitni platformi, je potrdila v objavi na družbenem omrežju, kjer je zapisala, da tako združuje svet tenisa in čutnosti. Gre za platformo, ki temelji na naročnini, v zadnjih letih pa je povzročila veliko polemik, saj se pogosto, čeprav ne izključno, uporablja za vsebine za odrasle. Svoje račune je v zadnjem času odprlo tudi veliko športnic in športnikov.

Ni edina teniška igralka, ki je prisotna na platformi

Dodin pa ni edina iz sveta tenisa, ki je odprla račun na tej platformi. Vsebine tam objavljata tudi njena sonarodnjaka Chloe Paquet in Alexandre Muller, med prijavljenimi pa sta tudi Nick Kyrgios in Sachia Vickery. O tem, da je aktiven na platformi, je javno spregovoril Pedro Martinez, ki je dejal, da je to odličen način povezovanja z navijači.

Dejal je, da mu je prijavo predlagal kar njegov menedžer, njemu pa se je zdelo privlačno, da bi lahko z njimi komuniciral proti plačilu, namesto da svoje vsebine na družbenih omrežjih ponuja brezplačno. "Tenis je precej drag, vendar so zaslužki zdaj višji kot pred desetimi leti. Tako da zaslužim spodobno vsoto denarja, ampak veste, vedno je dobro zaslužiti še nekaj, ker je to res drag šport, kjer moraš vse plačati sam," je še priznal.

oceane dodin teniška igralka eksplicitna platforma operacija zaslužek
