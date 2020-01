Francoskega filmskega režiserja aretirali zaradi trditev o zlorabi

31-letna nagrajena igralka Adèle Haenel (Portret mladenke v ognju, Ljubezen na prvi pretep) trdi, da jo je filmski režiserChristophe Ruggianadlegoval, ko je z njim snemala film Les Diables (Hudiči), takrat je imela 12 let. Njene izjave so pretresle francosko filmsko industrijo, 55-letni režiser, ki je obtožbe zanikal, pa je bil nameščen v policijski pripor, poroča BBC.

Prvi naj bi o tem poročal Mediapart, ko so zapisali, da naj bi Ruggia razvil obsedenost z Adèle med snemanjem filma iz leta 2002. Spletna stran je še dodala, da so o nezdravem vzdušju takrat govorili tudi igralci in tehniki na snemanju. Po končanem snemanju sta v sklopu promocije filma potovala skupaj, naj bi jo režiser povabil k sebi domov. Igralka je dejala, da se je je takrat prvič dotaknil, jo skušal poljubiti ter ji izpovedal svojo ljubezen.

Pri 15 letih je poskušala z njim prekiniti stike in poiskala pomoč pri ljudeh iz njegove okolice – toda le redki so, kot je dejala, pokazali razumevanje. Francoska zvezdnica, ki je nastopila v več kot 25 filmih in dvakrat osvojila nagrade cezar – francoski ekvivalent oskarjev, je dejala, da se je odločila, da bo o tem spregovorila, ko si je ogledala dokumentarni film Leaving Neverland, ki je raziskal odnos Michaela Jacksona do otrok. "To je spremenilo mojo perspektivo," je dejala in dodala: "Videla sem, da sem se predolgo oklepala te različice Christopheja Ruggie, da je bila to ljubezenska zgodba ... Zdaj sem razumela mehanizme nadzora in očaranosti."

Novembra je zato zoper režiserja vložila uradno pritožbo, državni tožilec pa je odprl preiskavo o "spolni agresiji na mladoletnika, ki jo je izvajal nekdo z avtoriteto". Ruggia je zanikal obtožbe o spolnem zlorabi, vendar je priznal, da je v svojem ravnanju do mlade igralke storil "napake". "Nisem videl, da bi moja naklonjenost do nje in upanje, ki sem jo vložil vanjo, morda – glede na njeno mladost - na trenutke videla kot nadležne. Če se je to zgodilo, se opravičujem" je dejal v izjavi.