Francoskemu režiserju Danyju Boonu trenutne razmere dale navdih za film

Dany Boon, francoski režiser in igralec, tudi v času samoizolacije ostaja kreativen in tako so mu ravno trenutne razmere dale navdih za film. V nedavnem intervjuju je spregovoril o svojih načrtih in o tem, kako je sam preživel koronakrizo.

Francoski filmski ustvarjalec Dany Boon skupaj s partnerico Laurence Arne načrtuje film, ki ga je navdihnila stroga omejitev gibanja in druženja v času pandemije novega koronavirusa v Franciji. Kot je povedal za francosko radijsko postajo RTL, ima v mislih zgodbo o trgovsko-stanovanjskem kompleksu, ki se znajde v karanteni. Francoski režiser in igralec Dany Boon načrtuje film o karanteni. FOTO: Profimedia V intervjuju je Boon po pisanju nemške tiskovne agencije dpa tudi povedal, kako je sam preživel koronakrizo. Bil je pravi hipohonder, ko pa je videl strah svojih otrok, si je rekel, da se mora obvladati, da jih bo lahko pomiril. Na svoje presenečenje je bil manj paničen, kot se je sprva bal. Zaradi pandemije je moral Boon sicer prekiniti snemanje filma Le Palmier. Film po pisanju dpa pripoveduje o vasi, v kateri upajo, da jim bo omrežje 5G omogočilo dostop do 21. stoletja. Boon, ki se je po 15 letih zakona leta 2018 ločil od bivše manekenke Yael Harris, od tedaj živi z 38-letno francosko igralko Laurence Arne.