Francoski DJ David Guetta pri 58 letih še četrtič oče

David Guetta se je skrivaj razveselil še četrtega otroka. 58-letni francoski DJ in njegova partnerka Jessica Ledon sta se razveselila še drugega skupnega sina, ki sta ga poimenovala Skyler. Glasbenik ima z nekdanjo ženo Cathy še 22-letnega sina Tima Elvisa in 18-letno hčerko Angie.
Guetta je skupaj z veselo novico delil tudi nekaj družinskih fotografij, na katerih pozira skupaj z nosečo partnerko in njunim starejšim sinom. Kmalu so se pod objavo med komentarji zvrstile številne čestitke, med tistimi, ki so družini zaželeli vse dobro, pa so bili tudi številni zvezdniki. "Čestitam!" je zapisala Jennifer Lopez, emojije s srčki pa so med drugimi delili še italijanski duo Fideles, DJ-ka Eva Shaw, DJ Willy William in Nicky Romero.
Par sicer romantično povezujejo od leta 2015.
