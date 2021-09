Johnny Hallyday dobil spomenik v Parizu

Sprva je bilo postavitvi šestmetrskega kipa, na katerem je Hallyday upodobljen s svojim ljubljenim motorjem Harley Davidson, nekaj nasprotovanja, saj naj ne bi bil v skladu z "novim okoljevarstvenim duhom mesta." Na odkritju kipa in spominske plošče pred pariško dvorano Palais Omnisports de Paris-Bercy (sedaj Accor Arena), v kateri je francoski glasbenik odigral kar 101 koncert, je bila prisotna tudi Hallydayeva četrta in zadnja žena, Laeticia Hallyday .

"Johnny bi bil ponosen, da bo njegovo ime za vedno ostalo zapisano v pariških tleh," je dejala. Priznala je tudi, da znotraj družine ostajajo napetosti, zlasti z njegovima otrokoma - igralko Lauro Smet in pevcem Davidom Hallydayem . Oba sta vložila tožbo, potem ko naj bi ju oče izbrisal iz oporoke in vse prepustil Laeticiji in njunima posvojenima vietnamskima otrokoma.

Hallyday je doživel velik uspeh s priredbami ameriških rock'n'roll skladb, kot sta Blue Suede Shoes in C'est Le Mash Potatoes in ga izkoristil za dolgo kariero na področju glasbe in filma, preden je leta 2017 umrl pri 74 letih. Uspešno posmrtno življenje pa v zadnjem času Hallydayu omogočajo platforme za prenašanje glasbe, kot je Spotify. Število njegovih sledilcev se je namreč s 70.000 v letu 2018 povzpelo na 800.000, ob tem pa je skoraj polovica mlajših od 35 let, kot navajajo pri Spotifyju. "V francoski kolektivni podzavesti je še vedno naš največji pevec," je dejal Nicolas du Roy, direktor podjetja Spotify France.