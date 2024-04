Francoski igralec Gérard Depardieu v priporu.

Francoski igralec Gérard Depardieu je po poročanju medijev v priporu zaradi obtožb o spolnem napadu. Televizijska postaja BFMTV je sporočila, da so 75-letnega igralca v ponedeljek zjutraj poklicali na pariško policijsko postajo na zaslišanje zaradi dveh ločenih obtožb, ki sta ju vložili dve ženski, ki sta z Depardieujem delali na filmskih prizoriščih v letih 2014 in 2021.

Depardieu oziroma njegovi predstavniki še niso komentirali tega primera, je pa francoski zvezdnik pred tem zanikal druge obtožbe o spolnem napadu. V odprtem pismu, objavljenem lani, je zapisal: "Nikoli, nikoli nisem zlorabil ženske".

Ženska, vpletena v incident leta 2021, trdi, da se je napad zgodil na snemanju filma The Green Shutters, ki je izšel naslednje leto. Njen odvetnik je za BFMTV povedal, da je njena stranka hodila po hodniku, kjer je sedel igralec. "Zgrabil jo je, ujel med svoje noge in se njenega telesa dotaknil do prsi. Počutila se je popolnoma nemočno, nezmožno pobegniti iz te pasti."

Igralca je sicer več kot ducat žensk obtožilo spolnega nasilja ter spolnega napada, Depardieu pa je vse zanikal in trdil, da so bila vsa razmerja, ki jih je imel, sporazumna.