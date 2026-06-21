Francoski kustos odkril redek Mozartov rokopis iz leta 1778

Kustos Francois-Pierre Goy je najdbo odkril med pregledovanjem kupa anonimnih rokopisov, ki jih je želel prebrati pred upokojitvijo. "Nikoli si nisem predstavljal, kaj bom našel," je povedal za francosko tiskovno agencijo AFP.
44-stranski zvezek vsebuje ducat vaj, ki jih je avstrijski čudežni deček namenil Marie-Louise-Philippine de Bonnieres de Guines od maja do julija 1778, ter sedem skladb za flavto in harfo. Študentka je bila odlična harfistka in hči vojvode Guinesa, ki je bil tudi sam priznan flavtist.
Kot je pojasnil kustos, si je nekaj tednov pred tem po naključju ogledoval Mozartovo učno gradivo in opazil podobnosti - vključno z violinskimi ključi, ki so "precej zaobljeni in rahlo nagnjeni naprej", in basovskimi ključi, narisanimi v nasprotni smeri, kot so običajno v Franciji. "Je to morda on," se je vprašal Goy.
Primerjave z drugimi Mozartovimi rokopisi, uporabljeni francoski papir in žigi na zvezku, ki so enaki tistim na francoskem izvodu Mozartovega Koncerta za flavto in harfo, ki ga je naročil vojvoda Guines, so kazale na to, da je odkritje pravo. Zvezek je aprila letos overil direktor avstrijske fundacije Mozarteum Armin Brinzing.
Rokopis je del dveh svežnjev not, ki so jih med francosko revolucijo leta 1794 zasegli v domu vojvode Guinesa in so sčasoma končali v Francoski narodni knjižnici, so sporočili iz knjižnice.
Mozart je umrl leta 1791 v starosti 35 let. V zadnjih letih so odkrili več njegovih skladb, med drugim leta 2012, ko so na avstrijskem podstrešju našli njegovo klavirsko skladbo, ki jo je napisal pri svojih 11 letih.
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