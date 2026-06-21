Francoski kustos odkril redek Mozartov rokopis iz leta 1778

Kustos Francois-Pierre Goy je najdbo odkril med pregledovanjem kupa anonimnih rokopisov, ki jih je želel prebrati pred upokojitvijo. "Nikoli si nisem predstavljal, kaj bom našel," je povedal za francosko tiskovno agencijo AFP.

Francoski kustos odkril redek Mozartov rokopis FOTO: Profimedia

44-stranski zvezek vsebuje ducat vaj, ki jih je avstrijski čudežni deček namenil Marie-Louise-Philippine de Bonnieres de Guines od maja do julija 1778, ter sedem skladb za flavto in harfo. Študentka je bila odlična harfistka in hči vojvode Guinesa, ki je bil tudi sam priznan flavtist. Kot je pojasnil kustos, si je nekaj tednov pred tem po naključju ogledoval Mozartovo učno gradivo in opazil podobnosti - vključno z violinskimi ključi, ki so "precej zaobljeni in rahlo nagnjeni naprej", in basovskimi ključi, narisanimi v nasprotni smeri, kot so običajno v Franciji. "Je to morda on," se je vprašal Goy.

44-stranski zvezek vsebuje ducat vaj, ki jih je avstrijski čudežni deček napisal od maja do julija 1778 FOTO: Profimedia