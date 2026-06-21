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Francoski kustos odkril redek Mozartov rokopis iz leta 1778

Pariz, 21. 06. 2026 12.33 pred 4 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Francoski kustos odkril redek Mozartov rokopis

Glasbeniki bodo ta konec tedna prvič javno interpretirali glasbo za flavto in harfo, ki jo je Wolfgang Amadeus Mozart napisal kot 22-letnik, medtem ko je poučeval aristokratsko francosko študentko. Redek Mozartov rokopis je odkril kustos v glasbenem oddelku Francoske narodne knjižnice, kjer bodo Mozartovo glasbo tudi izvedli.

Kustos Francois-Pierre Goy je najdbo odkril med pregledovanjem kupa anonimnih rokopisov, ki jih je želel prebrati pred upokojitvijo. "Nikoli si nisem predstavljal, kaj bom našel," je povedal za francosko tiskovno agencijo AFP.

Francoski kustos odkril redek Mozartov rokopis
Francoski kustos odkril redek Mozartov rokopis
FOTO: Profimedia

44-stranski zvezek vsebuje ducat vaj, ki jih je avstrijski čudežni deček namenil Marie-Louise-Philippine de Bonnieres de Guines od maja do julija 1778, ter sedem skladb za flavto in harfo. Študentka je bila odlična harfistka in hči vojvode Guinesa, ki je bil tudi sam priznan flavtist.

Kot je pojasnil kustos, si je nekaj tednov pred tem po naključju ogledoval Mozartovo učno gradivo in opazil podobnosti - vključno z violinskimi ključi, ki so "precej zaobljeni in rahlo nagnjeni naprej", in basovskimi ključi, narisanimi v nasprotni smeri, kot so običajno v Franciji. "Je to morda on," se je vprašal Goy.

44-stranski zvezek vsebuje ducat vaj, ki jih je avstrijski čudežni deček napisal od maja do julija 1778
44-stranski zvezek vsebuje ducat vaj, ki jih je avstrijski čudežni deček napisal od maja do julija 1778
FOTO: Profimedia

Primerjave z drugimi Mozartovimi rokopisi, uporabljeni francoski papir in žigi na zvezku, ki so enaki tistim na francoskem izvodu Mozartovega Koncerta za flavto in harfo, ki ga je naročil vojvoda Guines, so kazale na to, da je odkritje pravo. Zvezek je aprila letos overil direktor avstrijske fundacije Mozarteum Armin Brinzing.

Rokopis je del dveh svežnjev not, ki so jih med francosko revolucijo leta 1794 zasegli v domu vojvode Guinesa in so sčasoma končali v Francoski narodni knjižnici, so sporočili iz knjižnice.

Mozart je umrl leta 1791 v starosti 35 let. V zadnjih letih so odkrili več njegovih skladb, med drugim leta 2012, ko so na avstrijskem podstrešju našli njegovo klavirsko skladbo, ki jo je napisal pri svojih 11 letih.

Wolfgang Amadeus Mozart glasba rokopis Francoska narodna knjižnica
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