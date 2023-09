Francoski raper MHD zaradi umora obsojen na 12 let zapora

MHD , ki je znan po mešanju trapa in zahodnoafriške glasbe, se je izrekel za nedolžnega glede obtožb, a je bil nedavno spoznan za krivega umora in obsojen na 12 let zaporne kazni. "Od začetka sem trdil, da sem nedolžen v tem primeru, in bom še naprej trdil, da sem nedolžen," je povedal na nabito polnem sodišču v Parizu.

Zanikal je, da je bil na kraju umora, in trdil, da primer proti njemu temelji na govoricah. Toda lokalni prebivalec je incident poleti 2018 posnel s svojega okna in hitro je bilo ugotovljeno, da avto pripada MHD-ju. Druge priče so ga prepoznale po frizuri in puloverju. Pet soobtoženih, ki so sodelovali pri umoru, je dobilo zaporne kazni, dolge od 10 do 18 let. Še trije so bili oproščeni.

Ali se obsojeni nameravajo pritožiti na izrečene kazni, še ni znano. MHD, ki ima ogromno sledilcev na družbenih omrežjih, je delal kot dostavljavec pic v Parizu, preden se je poklicno posvetil glasbi.