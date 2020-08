Francoski tožilci znova odpirajo primer posilstva, ki naj bi ga zagrešil Gerard Depardieu

Čeprav so bile lani obtožbe ovržene, želijo francoski tožilci znova odpreti primer, v katerega je vpleten legendarni filmski igralec. Gerard Depardieu je bil obtožen posilstva in spolnega napada na igralsko kolegico. Incident naj bi se zgodil avgusta 2018, ko je bila igralka stara 22 let. Depardieu je vpletenost takrat že zanikal.

Igralec naj bi kolegico posilil na njegovem pariškem domu, vendar je bil zaradi pomanjkanja ključnih dokazov primer kasneje ovržen. Sedaj je igralka znova želela nadaljevati s postopkom, so sporočili s francoskega sodstva. Predhodni preiskovalni postopek se je pričel pred dvema letoma, ko je anonimna igralka podala prijavo v kraju blizu mesta Aix-en-Provence na jugu Francije. Takrat so zabeležili, da prijavlja posilstvo in spolno nasilje. Lokalne oblasti so primer predale pariškim kolegom.