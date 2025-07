Francosko-alžirski pisatelj Sansal se ne bo pritožil na zaporno kazen

Tudi viri blizu Sansala so za francosko tiskovno agencijo AFP povedali, da se je pisatelj odpovedal pravici do pritožbe. Kazen je bila potrjena v začetku tega meseca, avtor pa ob 63. obletnici neodvisnosti Alžirije konec prejšnjega tedna ni bil med tistimi, ki so bili deležni pomilostitve.

Upanje o tem, da bi ga pomilostili, je izrazil tudi francoski premier Francois Bayrou, ki je pred člani svoje stranke na srečanju v Parizu dejal, da Sansal ni bil obsojen zaradi tega, kar je morda storil, temveč zaradi izraženih mnenj. Omenil je tudi njegovo zdravljenje raka prostate, ki ga je izpostavila njegova družina.

Leta 1949 rojen pisatelj z dvojnim državljanstvom, ki piše v francoščini, je po poročanju AFP znan po svoji kritiki do alžirskih oblasti in islamistov. Za svoje romane je prejel več pretežno francoskih nagrad.

Na pet let zapora so ga marca obsodili zaradi obtožb, povezanih s spodkopavanjem ozemeljske celovitosti Alžirije, ki so nastale na podlagi njegovih komentarjev za francoski medij. Za skrajno desničarski medij Frontieres je namreč izjavil, da je Francija v kolonialnem obdobju od leta 1830 do leta 1962 neupravičeno predala maroško ozemlje Alžiriji. Trditev po pisanju AFP Alžirija dojema kot izziv svoji suverenosti in se sklada z dolgoletnimi maroškimi ozemeljskimi zahtevami.