Frank Sinatra ni nikoli prebolel smrti Marilyn Monroe

Tony Oppedisano je v svoji knjigi, ki vsebuje številne podrobnosti iz življenja slavnega pevca, zapisal, da je smrt Marilyn Monroe Sinatro preganjala še dolga leta. Do nje je bil zmeraj zaščitniški, zato se v ljubezensko razmerje z njo ni nikoli spuščal. Bil je tudi mnenja, da njena smrt ni bila posledica predoziranja z uspavali.

Franka Sintaro je nenadna smrt Marilyn Monroe močno prizadela. To je le ena od trditev, ki jo je v svoji novi knjigi zapisal Tony Oppedisano, pevčev dolgoletni kolega in spremljevalec na turnejah. V času njunih skupnih druženj je Oppedisano slišal mnogo zgodb in informacij, ki jih je vključil v biografijo z naslovom Sinatra and Me: In the Wee Small Hours.

Izjave in spomini Franka Sinatre so zapisani v knjigi, ki jo je izdal njegov prijatelj Tony Oppedisano.

''V njegovem srcu je bilo posebno mesto samo za Marilyn,'' je avtor povedal za ameriške medije. Do igralke je namreč zmeraj čutil nekaj več, pogosto jo je želel tudi zaščititi: ''Mislil je, da je šibko dekle, ki so ga izkoriščali mnogi. To je del razloga za njegovo izjavo o tem, da ga je močno privlačila, vendar se z njo ravno iz teh razlogov v ljubezensko afero ni mogel spustiti.'' Namreč, ni želel, da bi bil samo še eden od starejših moških, ki so jo izkoristila in jo po tem zapustili: ''Enostavno nisem mogel storiti tega,'' je bil Sinatra iskren v pogovoru s takrat 21-letnim Tonyjem. Čeprav je sam to zanikal, so mnogi mnenja, da je pevec z igralko imel krajše razmerje pred njeno smrtjo. Leta 1997 je namreč izšla knjiga pisca J. Randalla Taraborrellija z naslovom Sinatra: The Man Behind The Myth, kjer je navedeno, da sta se zvezdnika pričela dobivati leta 1954, Sinatra pa naj bi Monroejevo zaprosil tudi za roko. ''Nihče se ne bi poigraval z njo, če bi bila gospa Franka Sinatre. Nihče si ne bi upal. Mislil je, da bi se s poroko vsi umaknili, ji vrnili njen prostor in ji dali čas, da svoje življenje vrne na prave tirnice,'' je takrat menil legendarni pevec.

Frank Sinatra in Marilyn Monroe v družbi skupnih prijateljev leta 1960.

Marilyn, ki je veljala za hollywoodski seks simbol, je umrla zaradi predoziranja z uspavalnimi tabletami. Mediji so kasneje navajali, da si je pred usodnim dejanjem v spalnici predvajala Frankove plošče in večkrat zavrtela telefon z namenom, da bi priklicala svoje prijatelje.

Oppedisano tokrat trdi, da sta bila Sinatra in Monroejeva samo prijatelja in ne ljubimca, njena smrt pa je nanj močno vplivala: ''Ni verjel v to, da je bila njena smrt zgolj slučajnost.'' S tem je namignil na to, da je sumil na vpletenost ljudi iz kroga J. F. Kennedyja. Marilyn je namreč pred smrtjo naznanila, da bo na novinarski konferenci razkrila veliko novico, zato so vsi sklepali, da bo končno spregovorila o podrobnostih razmerja z ameriškim predsednikom, ona pa je želela povedati le, da se znova vrača v objem nekdanjega soproga Joeja DiMaggia.

Marilyn Monroe je umrla 4. avgusta 1962.

Sinatra si po njeni smrti še dlje časa ni opomogel, njena smrt ga je preganjala še leta. ''Frank je verjel, da bi Marilyn še živela, če svet ne bi izvedel za to novinarsko konferenco,'' je v knjigi zapisal Oppedisano.