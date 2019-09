Franka Sinatro je odvetnik odvrnil od poroke z Marilyn Monroe

Pevec Frank Sinatra in privlačna igralka Marilyn Monroe naj bi se spoznala leta 1954, ko je bil on še vedno poročen z Avo Gardner . Videvati naj bi se začela leta 1961, njuno razmerje pa je trajalo le nekaj mesecev. V novi epizodi dokumentarne avdio serije The Killing of Marilyn Monroe je gostitelj, novinar Charles Casillo povedal, da je njuna ljubezen hitro ugasnila, ko je modrooki pevec izvedel za njeno mračno realnost.

Frankovi plani glede prihodnosti pa so se sesuli v prah, ko je pevec govoril s svojim odvetnikom. "Šel je do svojega odvetnika in dejal, da se želi poročiti z Marilyn. Njegov odvetnik, pa mu je odvrnil, da to ni ravno najboljša ideja," je pripovedoval gostitelj podcasta, ki je nato še dodal: "Odvetnik mu je pojasnil, da bo poroka z najbolj znanim ameriškim seks simbolom uničila njegovo kariero." Če bi Marilyn storila samomor v času njunega zakona, bi se pevec posledično v zgodovino zapisal, kot moški, odgovoren za smrt Marilyn Monroe, je zaključil Casillo.

Casillo je dejal, da je pevec v šestdesetih letih prejšnjega stoletja že razmišljal o poroki s hollywoodsko zvezdnico, vendar je kasneje izvedel za njena samomorilska nagnjenja in se tako premislil. "Kot veliko moških, je tudi Frank podlegel njenim čarom," je začel novinar. "Z njo je ravnal, kot še z nobeno žensko poprej in je bil do nje tudi zelo zaščitniški," je pojasnil.

Romanopisec James Kaplan pa je v svoji knjigi Sinatra: The Chairman povedal nekoliko drugačno zgodbo. Citiral je Jilly Rizzo, ki je za knjigo dejala: "Ja, Frank se je z njo želel poročiti. Vprašal jo je in ga je zavrnila."

Kaj vse se je dogajalo v njeni glavi?

Marily se je več let borila z depresijo, tesnobo in nizko samopodobo, zato je bila vedno pod okriljem psihiatra. Govori se, da je bila odvisna od različnih substanc, imela pa naj bi tudi endometriozo, zaradi katere je med zakonom z Arthurjem Millerjem tudi splavila.

Leta 1962 je Marilyn snemala romantično komedijo Something got to give in so jo sredi snemanja odpustili, ker je vedno zamujala ali pa je bila več dni skupaj odsotna. Le dva tedna kasneje so jo našli mrtvo zaradi prevelikega odmerka.

US Weekly poroča, da želijo ustvarjalci dokumentarne avdio serije preiskati, kako je Marilyn preživela svoje zadnje dni in bodo za ta namen preiskali njeno kariero, zakone in afere.