Frankie Jonas: Zdravljenje mi je rešilo življenje

"V preteklih letih sem več krat poskušal narediti samomor, potem pa sem prišel do točke, ko sem svoje življenje resnično želel končati. Tokrat zares," je v videu priznal 20-letnik. Povedal je, da je takrat 'nekaj prišlo vmes' in je poiskal pomoč. Odšel je na zdravljenje, kar mu je rešilo življenje.

"Že v mlajših letih sem pogosto iskal uteho v alkoholu in drogah, ker sem sovražil svoje življenje in si nisem želel biti tukaj," je dejal Jonas. Video je nastal kot odgovor nekemu oboževalcu, ki ga je spraševal o njegovih izkušnjah z odvisnostjo.

"Ne bi mogel biti bolj hvaležen za to, da sem zdaj tukaj. Moje življenje se je od takrat spremenilo na boljše, jaz pa nisem več ista oseba,"je delil s svojimi oboževalci. "Zelo sem hvaležen, da sem živ in srečen," je še povedal.

Frankie Jonas, ki je sebe imenoval 'trezni odvisnik', je trenutno študent Univerze Columbia. V enem izmed videov, ki ga je objavil pred časom, je dejal, da se počuti, kot da ne spada tja. "V redu je, da tako čutim. Kljub temu me to ne dela manjvrednega od drugih in ne večvrednega od ostalih. Dobro je razumeti, da nas sindrom prevaranta včasih privede do sindroma odrešitelja, nobena skrajnost pa ni v redu. Najboljše je biti nekje vmes,"je takrat svoje počutje razložil najmlajši brat fantov iz skupine Jonas Brothers.