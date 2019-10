Franšiza Nevidno zlo s hospitalizacijo najmanj 15 ljudi izstopa iz povprečja

Dve vaji sta potekali brez težav. Jacksonova se je morala s hitrostjo skoraj 70 kilometrov na uro peljati proti kombiju s kamero. Tik preden bi se Jacksonova dotaknila kamere, je snemalec kamero dvignil in jo peljal čez njeno glavo. Ko pa je nastopil čas snemanja, se je pojavila napaka v roki kamere, saj se ni dovolj hitro dvignila, ko je Olivia peljala mimo. Jacksonova na sebi ni imela zaščitne opreme, zato je utrpela hude poškodbe glave, poškodovana pa so bil tudi pljuča, zato so jo dali v umetno komo. Olivia pa se spominja le, kako je ležala na nosilih in vožnje z reševalnim vozilom, potem pa se je vse stemnilo, je pripovedovala za portal Hollywood reporter. Utrpela je hude poškodbe živcev in morali so ji amputirati levo roko.

Septembra 2015 je kaskaderka Olivia Jackson snemala film Nevidno zlo: Zadnje poglavje in se med snemanjem kaskaderske točke huje ponesrečila. Na dan, ko so Olivii amputirali levo roko, je deževalo in nihče iz ekipe si ni mislil, da bo snemanje potekalo kljub dežju. Na ta dan bi morala Olivia posneti pretepaški prizor, vendar so se ustvarjalci filma zadnji hip premislili in posneti je morala kaskadersko točko na motorju.

Mnoge nesreče na snemanjih filmov Nevidno zlo

Nesreča Jacksonove pa ni bila edina hujša nezgoda, ki se je zgodila v omenjeni filmski franšizi. Dva meseca po Oliviini nesreči, se je eden od kaskaderjev smrtno ponesrečil, eden pa je zaradi poškodbe, ki jo je utrpel na snemanju, šest tednov hodil z berglami in se nikoli ni več vrnil na delo. To pa še ni vse, na snemanju filma Nevidno zlo: Maščevanje je 16 stranskih igralcev, oblečenih v zombije, padlo z dvignjene platforme in tako so jih 12 peljali v bolnišnico zaradi poškodb, rok, nog in hrbta.

Vložila tožbo, saj ni imela zagotovljene varnosti

Jacksonova je v septembru vložila tožbo zoper režiserja Paula W. S. Andersona, producenta Jeremyja Bolta in produkcijsko podjetje, saj trdi, da se je nesreča zgodila, ker ustvarjalci filma niso zagotovili osnovnih varnostnih standardov. V tožbi je še navedla, da so ji naročili, naj ne nosi čelade, niso je vključili v ključne sestanke o varnosti in v ušesu ni smela nositi slušalke, da bi ostala v komunikaciji z ekipo. Najpomembnejša navedba pa je ta, da je ekipa spremenila čas snemanja njene kaskaderske točke, brez njenega vedenja.

Poškodbe, tudi tiste resnejše, so bile vedno del kaskaderskega dela. Franšiza Nevidno zlo pa s hospitalizacijo najmanj 15 ljudi izstopa iz povprečja. "To je ekstremno veliko poškodb za en film ali franšizo," je dejala Olivia, ki je kot kaskaderka sodelovala v mnogih filmih po svetu in ima za seboj 30-letno kaskadersko kariero. "Po navadi na snemanjih ni poškodb in k temu tudi stremimo," je še povedala.