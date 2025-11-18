Freddie Mercury je dobil svoj kovanec. Iz kraljeve kovnice so sporočili, da podrobnosti na kovancu pripovedujejo zgodbo o njegovem izrednem talentu preko skrbno izdelanih oblikovalskih elementov. Velik razpon njegovega vokala, ki je obsegal štiri oktave, so tako predstavili z notnim črtovjem, ki poteka okoli roba kovanca in sega od basa do visokih tonov.

Obliko roba rokava je navdihnila Mercuryjeva obleka za nastop na koncertu Live Aid leta 1985. Na nekaterih kovancih pa je njegova jakna rumene barve. S tem so oblikovalci hoteli ujeti njegovo energičnost, so dodali. Kovanec so izdali v letu, ko obeležujemo 40-letnico dobrodelnega koncerta Live Aid za zmanjšanje lakote v Etiopiji in 40 let od izdaje njegovega studijskega solo albuma Mr Bad Guy.

Kovanec, ki so ga izdali v zbirki glasbenih legend v omejenem številu, je odobrila ameriška založba Mercury Songs Ltd. Ob izdelavi prvega kovanca je bila navzoča tudi Mercuryjeva sestra Kashmira Bulsara. Kovance je sicer mogoče kupiti na spletni strani britanske kraljeve kovnice Royal Mint.

Freddie Mercury, frontman Queenov, ki so v 70. in 80. letih minulega stoletja polnili stadione s pesmimi, kot so Bohemian Rhapsody, Show must go on, Under Pressure, I Want To Break Free, Another One Bites the Dust in We Will Rock You, je za posledicami aidsa umrl 24. novembra 1991, star 45 let. Njegovo ustvarjanje medtem še vedno navdihuje številne glasbenike in ljubitelje glasbe.