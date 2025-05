'Freddie Mercury je imel hčerko, s katero je bil tesno povezan'

Za njen obstoj naj bi skoraj pet desetletij vedel samo njegov ožji krog, vključno s kolegi iz skupine in njegovo dolgoletno punco Mary Austin. Z domnevno hčerko je govorila biografinja Lesley-Ann Jones. Zdaj 48-letna zdravstvena delavka živi in dela v Evropi in zatrjuje, da sta imela s pokojnim zvezdnikom tesen odnos vse od trenutka, ko se je rodila in skozi njegovih zadnjih 15 let življenja.

Mercury naj bi ji dal 17 osebnih dnevnikov, ki jih je skrivala do nedavnega, zdaj pa je njihovo vsebino delila s pisateljico. Ženska, znana samo kot B, je razkrila, da ji je Mercury naročil, naj ne bere "bolj grafičnih dnevnikov", dokler ne dopolni 25 let. "Oboževal me je in bil mi je predan," piše v enem od odlomkov življenjepisa, poroča Daily Mail. "Okoliščine mojega rojstva se morda zdijo po standardih večine nenavadne in celo nezaslišane. To ne bi smelo biti presenečenje. Nikoli ni zmanjšalo njegove zavezanosti, da me ljubi in skrbi zame. Cenil me je kot dragoceno posest," je še zapisano.