Freida Pinto presenetila, poročena je že leto dni

37-letnica je med gostovanjem v pogovornem šovu Kelly Clarkson priznala, da je že poročena. Pevka jo je namreč vprašala, kako poteka načrtovanje poroke, igralka pa ji je ob tem odvrnila: ''Enkratno, sva že poročena,'' in v smehu pokazala tudi nekaj fotografij, ki so nastale ob veselem dogodku.

Zvezdnica je s tri leta mlajšim Tranom načrtovala veliko poroko v indijskem slogu na območju Big Sur, saj je želela poudariti povezanost s svojimi koreninami – rodila se je namreč v Mumbaju. Nato jima je načrte prekrižala pandemija covida-19, zato sta svoje želje prilagodila zmožnostim. ''Ugotovila sva, da bova to zadevo načrtovala do konca življenja in je verjetno nikoli ne bova izpeljala. Zato sva nek dan odšla do večnamenskega centra v Anaheimu in se tam pač poročila,'' je povedala igralka.