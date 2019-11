French Montana: Končno zapuščam oddelek intenzivne nege

Prejšnji teden so se policisti odzvali na klic v sili, ki so ga prejeli zaradi suma, da je nekdo oropal hišo ameriškega raperja Frencha Montane. Ko so prišli na kraj dogodka, se je izkazalo, da gre za lažni alarm, policisti pa so opazili, da je zvezdnik v zelo slabem fizičnem stanju in pevec je pristal na oddelku za intenzivno nego.

Vzrok slabega stanja zvezdnika naj bi tičal v izredno veliki izčrpanosti, poleg tega je bil izredno slabo dehidriran. Ameriški mediji so kasneje zapisali, da naj bi do tega prišlo zaradi zelo napornega urnika, ki ga imel Monatana zaradi nastopov.

Zvezdnik, ki je v bolnišnici v Los Angelesu, se je zdaj končno javil tudi oboževalcem, in v kratki izjavi povedal, da so ga odpustili iz intenzivne nege: "Hvala vsem za vse molitve, ljubezen in podporo. Končno nisem več na intenzivni negi in vsak dan se počutim bolje."

Novico je pospremil s fotografijo, na kateri je zvezdnik v bolniški sobi, še vedno pa ima na prsnem košu pritrjene elektrode, ki merijo srčni utrip. Kdaj bo zapustil bolnišnico, še ni znano.