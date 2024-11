Frizer iz Barcelone svoje stranke ogrne v dres Real Madrida

Si predstavljate, da pridete k frizerju, ta pa vas ogrne v ogrinjalo z motivom podpisanega dresa nogometašev iz Real Madrida? Za nekatere nič takšnega, le motiv, ki popestri ogrinjalo. Za druge navdušenje, še posebej, če ste navijač Reala. A vseeno velik šok, če se to zgodi pri frizerju v Barceloni. Številne njegove stranke so ob tem iz sebe takoj strgale ogrinjalo in vstale iz stola, nekaterim pa se je njegova šala zdela blazno smešna.