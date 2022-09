Frontman zasedbe Imagine Dragons se ločuje

''Z žalostjo sporočam, da se po mnogih skupnih letih z Ajo ločujeva,'' je pevec skupine Imagine Dragons Dan Reynolds sporočil v objavi na Twitterju. Dodal je še: ' 'Najina prioriteta številka ena je to, da ostaneva odlična starša najinim otrokom. Hvala za to, da ste naju vsa ta leta podpirali z ljubeznijo.''

Nekdanji par se je pred desetletjem razveselil hčere Arrow, pet let kasneje sta se rodili dvojčici Gia in Coco, na koncu se jim je pridružil sin Valentine, ki sedaj šteje dve leti. Reynolds in Volkmanova sta v zakon stopila leta 2011. Že leta 2018 so se pojavile prve govorice o tem, da v njunem zakonu škriplje.

''Po lepih sedmih skupnih letih je najin zakon z Ajo dočakal konec,'' je roker tvitnil že pred štirimi leti in dodal, da najpomembnejša stvar v njunem življenju ostaja skrb za otroke. Pevec je kasneje pojasnil, da se z Volkmanovo nista odločila za postopek ločitve, nato sta se celo pobotala in skupaj spisala pesem Bad Liar, ki se je znašla na četrtem studijskem izdelku skupine z naslovom Origins.