Frontman zasedbe Riblja čorba na respiratorju, zdravniki ne morejo operirati.

Menedžer skupine Riblja čorba Bane Obradović je za srbske medije sporočil, da je 71-letni frontman skupine Bora Đorđević, znan tudi po vzdevku Bora Čorba, na respiratorju ter da zdravniki ne morejo opraviti nobene operacije. Zaradi težav s pljuči je v začetku tedna pristal v ljubljanskem kliničnem centru.

Na uradni Facebook strani srbskih glasbenikov so sicer že pred dnevi podali izjavo, v kateri so zapisali: Dragi prijatelji, Bori Đorđeviću so zdravniki zaradi načetega zdravstvenega stanja prepovedali potovanje in fizične napore zaradi hude pljučnice ter poslabšanja kronične, obstruktivne pljučne bolezni." Zapis so zaključili na pozitivni noti, dodali so: "Seveda bomo, kot vedno, premagali bolezen in takoj, ko bo Bora ozdravel, se spet vidimo."