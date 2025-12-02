Fundacija Brigitte Bardot oboževalcem poročala o stanju slavne igralke

Fundacija francoske igralke Brigitte Bardot je oboževalcem sporočila, da 91-letnica znova okreva po zdravstvenih težavah. Njihova izjava sledi nedavnim medijskim poročilom, da je bila 91-letnica prejšnji mesec ponovno hospitalizirana v Toulonu v južni Franciji, potem ko je oktobra v isti bolnišnici po nezahtevni operaciji preživela tri tedne.
"V odgovor na širjenje napačnih informacij v zadnjih dneh bi gospa Brigitte Bardot rada vse spomnila, da trenutno okreva po zdravstvenih težavah, zato prosi za spoštovanje zasebnosti in poziva vse, naj ostanejo mirni," so zapisali v izjavi in dodali: "Gospa Bardot želi pomiriti tiste, ki so resnično zaskrbljeni zanjo. Pošilja jim tole sporočilo: 'Pošiljam vam vso svojo ljubezen.'"
Francoski mediji so oktobra poročali, da se Bardot sooča z resnimi zdravstvenimi težavami in je bila operirana zaradi hude bolezni. Hospitalizirana naj bi bila takrat približno tri tedne, njeno stanje pa naj bi tudi po vrnitvi v domačo oskrbo ostalo zaskrbljujoče, je takrat povedal neki vir. Za kakšno bolezen naj bi šlo, javnosti še vedno ni znano.
