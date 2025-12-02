Fundacija Brigitte Bardot oboževalcem poročala o stanju slavne igralke

Nekdanja francoska filmska zvezdnica in aktivistka za pravice živali Brigitte Bardot trenutno okreva in želi pomiriti tiste, ki jih skrbi njeno zdravje, je sporočila njena fundacija. 91-letnica se znova bori z zdravstvenimi težavami, o njeni hospitalizaciji pa so francoski mediji poročali že oktobra.

Fundacija francoske igralke Brigitte Bardot je oboževalcem sporočila, da 91-letnica znova okreva po zdravstvenih težavah. Njihova izjava sledi nedavnim medijskim poročilom, da je bila 91-letnica prejšnji mesec ponovno hospitalizirana v Toulonu v južni Franciji, potem ko je oktobra v isti bolnišnici po nezahtevni operaciji preživela tri tedne.

"V odgovor na širjenje napačnih informacij v zadnjih dneh bi gospa Brigitte Bardot rada vse spomnila, da trenutno okreva po zdravstvenih težavah, zato prosi za spoštovanje zasebnosti in poziva vse, naj ostanejo mirni," so zapisali v izjavi in dodali: "Gospa Bardot želi pomiriti tiste, ki so resnično zaskrbljeni zanjo. Pošilja jim tole sporočilo: 'Pošiljam vam vso svojo ljubezen.'"