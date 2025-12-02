Svetli način
Tuja scena

Fundacija Brigitte Bardot oboževalcem poročala o stanju slavne igralke

Francija, 02. 12. 2025 08.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Nekdanja francoska filmska zvezdnica in aktivistka za pravice živali Brigitte Bardot trenutno okreva in želi pomiriti tiste, ki jih skrbi njeno zdravje, je sporočila njena fundacija. 91-letnica se znova bori z zdravstvenimi težavami, o njeni hospitalizaciji pa so francoski mediji poročali že oktobra.

Fundacija francoske igralke Brigitte Bardot je oboževalcem sporočila, da 91-letnica znova okreva po zdravstvenih težavah. Njihova izjava sledi nedavnim medijskim poročilom, da je bila 91-letnica prejšnji mesec ponovno hospitalizirana v Toulonu v južni Franciji, potem ko je oktobra v isti bolnišnici po nezahtevni operaciji preživela tri tedne.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"V odgovor na širjenje napačnih informacij v zadnjih dneh bi gospa Brigitte Bardot rada vse spomnila, da trenutno okreva po zdravstvenih težavah, zato prosi za spoštovanje zasebnosti in poziva vse, naj ostanejo mirni," so zapisali v izjavi in dodali: "Gospa Bardot želi pomiriti tiste, ki so resnično zaskrbljeni zanjo. Pošilja jim tole sporočilo: 'Pošiljam vam vso svojo ljubezen.'"

Preberi še Brigitte Bardot utišala govorice o svoji smrti: Dobro se počutim

Francoski mediji so oktobra poročali, da se Bardot sooča z resnimi zdravstvenimi težavami in je bila operirana zaradi hude bolezni. Hospitalizirana naj bi bila takrat približno tri tedne, njeno stanje pa naj bi tudi po vrnitvi v domačo oskrbo ostalo zaskrbljujoče, je takrat povedal neki vir. Za kakšno bolezen naj bi šlo, javnosti še vedno ni znano.

