Gabby Windey ostro nad Michaela Bubléja: Zame je več kot mrtev

Gabby Windey in Michael Bublé

Bublé je bil v eni od epizod namreč gostujoči sodnik v oddaji. Na poti do njene garderobe naj bi jo pevec po njenih besedah z očmi celo poželjivo pregledal. Prepričana je bila, da bo od njega dobila 10 točk, a jih je na koncu le 9. Po njenih besedah je Bublé z njo na ta način skušal koketirati. "Ne vem. To ni način, kako flirtati z mano. Tega ne počnem," je dejala.

"Michael Bublé je zame več kot mrtev. To bom povedala na glas," je še dodala v pogovoru z voditeljema Bowenom Yangom in Mattom Rogersom.

To sicer ni prvič, da je zvezdnica spregovorila o preziru do pevca. Marca ga je za Cosmopolitan označila za zvezdnika, s katerim je najbolj sovražila delati. Kljub temu se zvezdnica izkušnje v šovu spominja kot pozitivne in jo hrani v lepem spominu, je za People dejala septembra 2024.