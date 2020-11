Gabourey Sidibe sporočila veselo novico in pokazala prstan

Gabourey Sidibein Brandon Frankel sta se kot par prvič izpostavila v javnosti 31. decembra lani, zdaj pa sta se odločila, da naredita korak naprej v njuni zvezi.

"Čudno je, da ljudje mislijo, da sva že poročena, a mislim, da sta najini srci in namere drug do drugega tako jasne," je v torek v objavi na Instagramu zapisala 37-letna Gabourey. "Moj najboljši prijatelj me je zaprosil za roko in zdaj ga bom lahko držala za vedno. Najbolj smešen človek, ki sem ga kdaj koli srečala. Najljubeznivejši človek, kar jih obstaja," je še dodala.