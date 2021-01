Gabourey Sidibe spregovorila o težavah z bulimijo in depresijo

''Ni šlo za druge ljudi. Šlo je zame in za to, da preživim dan. Tako mi je bilo nerodno, sovražila sem to, da sem toliko jokala. Resnično sovražila,'' se je igralski kolegici in poslušalcem zaupala 37-letna Sidibejeva. S temi besedami si je v spomin priklicala obdobje, ko se je borila z motnjami prehranjevanja: ''Našla sem zabavni mali gumbek. Našla sem gumb in za povrh so mi ljudje pričeli govoriti, da sem videti dobro. Mislila sem si - zakaj bi torej nehala?''

Gabourey je o svojih težavah prvič spregovorila v avtobiografiji, ki je izšla leta 2017 in jo je poimenovala This is just my face. ''Pogosto sem bila preveč žalostna, da bi nehala jokati. Spila sem kozarec vode in pojedla košček kruha in potem vse izbruhala. Po tem nisem bila več žalostna, temveč popolnoma sproščena. Zato nikoli nisem jedla, razen če sem želela bruhati - le tako sem se zamotila pred misli, ki so mi rojile po glavi,''je zapisala takrat in razkrila tudi, da so jo preganjale tudi samomorilne misli, vse dokler ni poiskala pomoči terapevta.