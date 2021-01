Gabrielle Union možu podarila vintage mercedesa

Nekdanji košarkar moštva Miami Heat je bil ob pogledu na darilo, na katerem je bila velika bela pentlja, vidno presenečen. Najprej je objel svojo ženo, nato se je sprehodil do darila, da si ga je od bližje pogledal.

"En teden, preden bom dopolnil 39 let, je Gabrielle Union že začela s presenečenji," je zapisal pod objavljeni video posnetek, v katerem ga njegova draga, 48-letna žena, preseneti z razkošnim darilom: pred hišo ga je čakal kabriolet Mercedes Benz letnik 1988.

Tako Dwyane kot Gabrielle sta bila v preteklosti že poročena, njuni poti pa sta se po treh letih razmerja združili avgusta 2014, ko sta si v Miamiju obljubila večno zvestobo. Dwayne ima sicer z nekdanjo ženo Siohvaughn Funches dva otroka, 18-letno Zaire in 13-letno Zayo, v zvezi z Ajo Metoyerpa se mu je rodil danes 7-letni sin Xavier. Novembra 2018 se je z Gabrielle razveselil deklice Kaavie James, ki je na svet prišla s pomočjo nadomestne mame.

Slavna zakonca sta bila v preteklosti iskrena glede košarkarjeve hčerke Zaye, ki se je lani odločila, da javnost seznani s tem, da je transspolna oseba in da se, kljub temu, da je bila rojena kot deček Zion, počuti kot deklica in želi tudi tako živeti. Zaya je zdaj zadovoljna 13-letnica, na katero sta starša izjemno ponosna in jo podpirata.