Gabrielle Union zaradi rasističnih izjav prekinila sodelovanje z ameriškimi 'Talenti'

Gabrielle Union , ki med drugim igra v seriji L.A.'s Finest skupaj z Jessico Albo , je potrdila, da se ne bo vrnila na snemanje nove sezone šova America's Got Talent (Amerika ima talent) . Potrdila je, da podaljšanja pogodbe ni podpisala potem, ko sta se sporekla s Simonom Cowellom , ki je eden od lastnikov podjetij, ki so odgovorni za celoten projekt. Gabrielle je močno nasprotovala Simonu, ki je kadil na snemalnem prizorišču, s tem pa ogrožal zdravje drugih, poleg tega kršil tudi zakon. Poleg konflikta s Simonom jo je na odločitev o odstopu od sodniškega mesta napotila tudi rasistična šala, ki je je bila deležna med snemanjem. Producente je pozvala, naj incident prijavijo, zato so tudi sprožili preiskavo.

"Ko vaš šef, oseba, ki odloča o tem, kdo bo dobil priložnost in kdo ne, ne verjame, da zanj obstajajo pravila in zakoni, je to skrb vzbujajoče. Simon Cowell je že na prvi snemalni dan zaposlene izpostavil cigaretnemu dimu. Kakšno sporočilo pošilja vsem ostalim, ki imajo težave s pomanjkanjem odgovornosti in spodbujanjem nasilja ter rasizma?"se sprašuje zvezdnica.

Tuji mediji so skušali dobiti odgovor za incident, predstavnik Cowella pa je za Variety povedal, da je bil v prvih dneh sezone obveščen o pritožbi zaradi kajenja, a je takoj spremenil svoje vedenje in nihče teh težav ni več izpostavljal.

Ko je Gabrielle prvič poudarila nepravilnosti na snemanju šova, so odgovorni pri podjetju NBC dejali, da so seznanjeni s prisotnim rasizmom in težave jemljejo resno, po potrebi pa bodo uvedli tudi nove prakse po končani preiskavi. Vsa odgovorna podjetja (Fremantle, Syco in NBC) so spisala tudi skupno izjavo v odgovor na omenjeni članek: "Čeprav je preiskava pokazala splošno kulturno raznolikost, je izpostavila tudi nekatera področja, na katerih bi bilo mogoče izboljšati postopke poročanja."