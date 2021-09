Gabrielle Union žrtev rasističnega napada v Dubrovniku, župan se je opravičil

Unionova, ki je o incidentu pisala tudi v svoji novi avtobiografski knjigi You Got Anything Stronger, je spregovorila o dnevu, ki se je v začetku odvijal popolnoma nedolžno. Z manjšo skupino prijateljev je vstopila v lokal, za katerega je najprej mislila, da je gejevski bar z namero, da si privoščijo pijačo ali dve. Ko so pogledali po prostoru, so ugotovili, da so obkroženi s predmeti, povezani z zakoni Jim Crow (ti so uveljavljali rasno segregacijo v ZDA, op. a.) ter neonacističnimi obiskovalci, ki so igralko in njene prijatelje pričeli nemudoma ustrahovati.

''Nikoli prej nisem izkusila tovrstnega sovraštva in grožnje s fizičnim nasiljem,'' je dejala in dodala, da jih je skupina ob odhodu spremljala naprej po ulici: ''Bili smo pretreseni. Strah in adrenalin ob tem, kar se je zgodilo, nas je popolnoma ohromil.''

Na žalost pa tovrstna izkušnja ni prva in edina, ki jo je v življenju doživela zvezdnica. ''Obstajajo mikroagresije in jasni, neposredni napadi. Tako je, ko si temnopolta oseba v tej državi.'' Ob tem je prepričana, da tudi Hollywood čaka dolga pot do izenačitve razlik med rasami, te pa so pogosto izrazite tudi pri končnem plačilu projektov, pri katerih sodeluje: ''Med desetimi najbolje plačanimi igralci so zagotovo tudi temnopolti. Vendar, pokažite mi seznam stotih najbolje plačanih! Obstajajo ljudje, ki še zmeraj obračajo hrbte tej problematiki.''