Sta Gaga in Bradley 'noro zaljubljena'?

Nedavno smo poročali, da se je 32-letna Lady Gaga razšla s 50-letnim zaročencem Christanom Carinom. Kot so sporočili viri blizu zvezdnice, naj med njima "preprostno ne bi več šlo". Vse odtlej, ko je to znano, pa so številni oboževalci hiteli povezovati ena in ena, saj so se takoj pojavila ugibanja, če ni morda zaljubljena v soigralca v filmuZvezda je rojena, Bradleyja Cooperja.

Gaga je namreč v preteklih mesecih tudi na različnih podelitvah in skupnih pojavljanjih na rdečih preprogah pokazala nedvomno naklonjenost do Cooperja, večkrat pa so ju v raznih nežnih trenutkih fotografirali tudi številni fotografi.

Bradley ima sicer enoletno hčerko Leo s supermanekenko Irino Shayk, s katero je skupaj od leta 2015. 44-letnik se je nedavno njej zahvalil, ker je "morala toliko prestati", medtem ko je on delal glasbo za film.