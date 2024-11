Gaga z govorom in petjem zaključila predvolilni pohod Kamale Harris

Na zadnjem srečanju pred volitvami je bila glavna zvezda poleg predsedniške kandidatke Kamale Harris glasbenica in igralka Lady Gaga, ki je zbrane nagovorila s čustvenim govorom in besedami o lepši prihodnosti ter predvolilni pohod trenutne ameriške podpredsednice zaključila s svojim hitom Edge of Glory. "Več kot polovico življenja te države ženske niso imele glasu. Podpirale smo moške, ko so sprejemali odločitve. Toda jutri bomo ženske sodelovale pri sprejemanju te odločitve," je med drugim dejala zvezdnica.