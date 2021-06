Gal Gadot je znova postala mamica hčerki

36-letna igralka Gal Gadot se je razveselila še tretjega otroka. Ob družinski fotografiji, ki jo je z oboževalci delila na družbenem omrežju Instagram, je Gal zapisala: "Moja draga družina, ne bi mogla biti srečnješa in hvaležnješa. Vsi smo zelo navdušeni nad Daniello in jo pozdravljamo v naši družini."

Igralka, ki ima z možem še 9-letno hčer Almo in 4-letno Mayo, je svoj zapis zaključila z besedami: "Pošiljam vam ljubezen in zdravje." Igralka in njen mož sta par že 12 let, novico o dekličinem rojstvu pa je na družbenem omrežju delil tudi Versano.