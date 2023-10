Gal Gadot o Izraelu: Srce parajoče je, da so ljudje pozabili na empatijo

Napadi, ki so se v soboto začeli v Izraelu in še vedno potekajo, vzeli pa so že več kot 2200 življenj, so močno pretresli tudi številne svetovne zvezdnike. Še posebej tiste, ki so tudi osebno povezani s to državo. Med njimi je igralka Gal Gadot, ki se je v Izraelu rodila, čeprav trenutno tam ne živi, pa ima v domovini še vedno svojo hišo in številne ljube osebe. Podporo svoji državi in zgroženost nad vojnimi dejanji že vse od začetka napadov izraža preko družbenih omrežij.

"Če imaš manj empatije do žrtev zaradi tega, kar čutiš do njihove vlade, propaganda deluje nate," je svoj zapis na Instagramu začela Gal Gadot. Z omenjenimi besedami se je dotaknila vojne, ki trenutno poteka v njeni domovini. "Cilj propagande je razčlovečenje. Deluje tako, da razčloveči Izraelce in razčloveči prebivalce Gaze," je nadaljevala.

Priljubljena zvezdnica, ki se je rodila v Izraelu, je nad napadi, ki so se začeli v soboto, preprosto zgrožena. "Rada si domišljam, da večina od nas ne reagira na propagando. Toda ta vikend me je spomnil na to, kako razširjena je. Ker se je veliko ljudi na to nasilje odzvalo z utemeljitvijo, ne z empatijo. Ni presenetljivo, ampak je srce parajoče," je zapisala igralka, ki domovino z objavami na družbenih omrežjih podpira že od začetka. "Propaganda je povsod. S časom prodre v nas. Blokira naše receptorje za empatijo. Tako, da ko vidimo nasilje, pozabimo na normalno človeško reakcijo," je še dodala.

38-letnica trenutno ne živi v Izraelu, a ima tam še vedno svojo hišo in številne ljube ljudi. Od sobote je v spopadu med izraelsko vojsko in gibanjem Hamas življenje izgubilo že več kot 2200 ljudi. Poleg Gal se na družbenih omrežjih v podporo napadeni državi oglaša vedno več zvezdnikov, med drugim tudi Kylie Jenner, Jamie Lee Curtis, Sofia Richie. Med bolj glasnimi zagovornicami nasprotne strani, torej Palestine, pa sta zvezdniški sestri Bella in Gigi Hadid, ki sicer nasprotujeta nasilju. Njun oče je rojen v Palestini, zato manekenki že leta javno podpirata omenjeno državo, pogosto hodita na pohode in demonstracije.