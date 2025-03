Gal Gadot prejela zvezdo na Pločniku slavnih, dogodek zasenčili protestniki

Igralka Gal Gadot, ki je upodobila zlobno kraljico v najnovejši različici Disneyeve Sneguljčice, je prejela zvezdo na Hollywoodskem pločniku slavnih. 39-letnica je postala prva izraelska igralka, ki je prejela znamenito zvezdo, zato so se čez cesto zbrali propalestinski protestniki. Film, ki prihaja v naše kinematografe, je že pred izidom dvignil veliko prahu, saj je glavna igralka Rachel Zegler glasna zagovornica Palestine, Gadot pa zagovarja svojo domovino Izrael. Kljub navzoči drami so Gal Gadot na slovesnem dogodku ob strani stali njeni najbližji.

Igralka Gal Gadot je prejela zvezdo na Hollywoodskem pločniku slavnih. Dogodek pa so zasenčili propalestinski protestniki, ki so se zbrali čez cesto. Film Sneguljčica, ki nocoj prihaja na naša velika platna, je zaradi obeh igralk še pred izidom buril duhove, saj je glavna igralka Rachel Zegler glasna zagovornica Palestine, medtem ko Gal Gadot zagovarja svojo domovino Izrael. Disney je zaradi vseh polemik skoraj v celoti odpovedal promocijsko turnejo in zaprl vrata novinarjem ter njihovim vprašanjem.

Izraelski igralki je na slovesnosti ob strani stala njena družina: hčerke Alma, Maya, Daniella in Ori. Zahvalila se jim je v govoru, v katerem je pohvalila tudi soproga Jarona Varsana. "Kadarkoli je moj uspeh rasel, sem vedno zanosila, morala sem se prizemljiti. To govorim svojim agentom. Ali snemam filme ali delam otroke – nič več otrok," se je pošalila in dodala: "Toda Jaron me je vedno spominjal, naj sanjam in naj svobodno počnem, kar hočem."

