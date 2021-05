Gal Gadot priznala: Joss Whedon je grozil, da mi bo uničil kariero

Pred časom je Gal že povedala, da je imela manjši spor z njim, ni pa šla v podrobnosti. "Imela sem nekaj težav z Whedonom in k sreči so pri Warner Bros. zadevo uredili pravočasno,"je takrat povedala za Deadline. Zdaj pa je za N12 povedala: "Joss mi je praktično grozil, da mi bo uničil kariero in da bo zagotovil, da bo moja kariera trpela, če ne bom delala, kot diktira on. Za zadevo sem takoj poskrbela," je zaključila igralka in dala vedeti, da groženj ne prenaša in da se je za pomoč obrnila na direktorja filmskega podjetja.