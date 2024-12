Gal Gadot: V osmem mesecu nosečnosti so mi odkrili krvni strdek v možganih

Gal Gadot je spregovorila o zdravstvenih težavah. Zaradi katerih je morala na nujno operacijo, ko je bila v osmem mesecu nosečnosti. Igralka je razkrila, kaj so ji odkrili, potem ko je imela v začetku tega leta neznosne glavobole, medtem ko je bila noseča s hčerko Ori . "Februarja, v osmem mesecu nosečnosti, so mi diagnosticirali ogromen krvni strdek v možganih," je zapisala zvezdnica in dodala: "Tedne sem prenašal neznosne glavobole, ki so me prikovali na posteljo, dokler nisem končno opravila magnetne resonance, ki je razkrila grozljivo resnico."

"Težave so služile kot oster opomin, kako hitro se lahko vse spremeni in kako krhko je lahko življenje," je dodala 39-letnica. Mati štirih otrok, ki je poročena z Jaronom Varsanom, je nadaljevala: "Odhiteli smo v bolnišnico in v nekaj urah sem bila nujno operirana. Moja hčerka Ori se je rodila v trenutku negotovosti in strahu." Igralka, ki je v začetku marca naznanila rojstvo svoje hčerke, je pojasnila, da njeno ime ni bilo izbrano po naključju, saj v hebrejščini pomeni 'moja luč'.

"Pred operacijo sem Jaronu rekla, da bo, ko bo prispela najina hči, ona ta luč, ki me čaka na koncu tega tunela," je zapisala. Gadot se je nato zahvalila zdravstveni ekipi bolnišnice za vso pomoč. "Danes sem popolnoma ozdravljena in polna hvaležnosti za življenje, ki mi je bilo vrnjeno, to potovanje me je toliko naučilo." Igralka je svoje sledilce spodbudila, naj "prisluhnejo svojemu telesu in zaupajo temu, kar nam sporoča."

Gadot je nato dejala, da njena objava ni bila namenjena, da bi kogarkoli prestrašila, temveč, da bi prisilila druge, da ne pozabijo na svoje zdravje in ukrepajo, ko je to potrebno. Nato se je dotaknila še samega poroda in dejala: "Porod je čudež, dokaz moči in odpornosti našega telesa in duha. Toda tudi od nas zahteva veliko, saj nas opominja, da moramo skrbeti zase tako močno, kot nam je mar za druge." Gadot in njen mož sta tudi ponosna starša še trem hčeram: 13-letni Almi, sedemletni Mayi in triletni Danielli.