'Gandalf' iz Gospodarja prstanov dolgo tajil, da je gej: Nisem vedel, kdo sem ...

Danes 80-letni gledališki in filmski igralec Ian Mckellen , ki je v svoji bogati igralski karieri med nastopil tudi v priljubljeni franšizi Gospodar prstanov, je šele pri starosti 49 let javno priznal, da je v resnici istospolno usmerjen.

Čeprav je o svoji spolni usmerjenosti javno spregovoril šele leta 1988, so njegovi dobri prijatelji in znanci iz gledaliških krogov že dolgo pred tem vedeli, da je homoseksualec. Pojasnil je, da o svoji spolni identiteti ni želel govoriti javno, ker je bila homoseksualnost takrat v Veliki Britaniji kriminalizirana in ilegalna. Poleg omenjenih zadržkov ga je skrbelo tudi, kako bi nanj gledala publika, če bi izvedela, da je v resnici gej: ''Bi me gledalci jemali resno, če bi vedeli, da mi je v resnici v vlogi Romea bolj kot Julia všeč Mercutio?''

Pisatelj Garry O'Connor , avtor biografije Ian McKellen: The Biography, ki je na knjižnih policah pristala septembra letos, je igralca spoznal že leta 1958, v času, ko je ta obiskoval Univerzo v Cambridgeu. V svojem delu ga je med drugim opisal kot izjemno zasebnega človeka, ki mu je v kasnejših pogovorih zaupal, da v resnici dolgo ni vedel, kdo pravzaprav sploh je in da se je počutil kot ''gej v zaprti omari.''

V letih, ko je moral skrivati svojo pravo spolno usmerjenost, je postopno našel celo osebno zadovoljstvo in vir zabave: ''Užival sem, ko sem se skrival za podobo prikritega geja.'' Ko se je v družbi pojavilo gibanje LGBT, je sprejel odločitev, da bi rad postal eden od zagovornikov in aktivistov.

Kolegi iz gledaliških krogov in bližnji prijatelji so vedeli, da je gej, še preden je o tem spregovoril javno.

''Temno omaro, polno skrivnosti, je zapustil zaradi želje po osvoboditvi,''je zapisal O'Connor in dodal: ''To ga je napolnilo z energijo in ga usmerilo na pot, za katero nikdar ni mislil, da bi jo lahko prehodil. Opredelil se je za umirjenega, nikoli promiskuitetnega in popolnoma predanega ljudstvu, svojo vlogo aktivista pa je opisal kot vlogo, v kateri je lahko pokazal veliko notranjo mobilizacijsko moč in sposobnost usmeritve le-te na družbenem in političnem parketu.''