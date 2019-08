Ganljiv pogreb 22-letne Kennedyjeve vnukinje

Nekaj dni po smrti Saoirse Kennedy Hill, vnukinje nekdanjega ameriškega pravosodnega ministra Roberta F. Kennedyja, so se na ganljivem pogrebu zbrali njeni prijatelji in družina ter jo pospremili k zadnjemu počitku.

Družina in prijatelji pokojne Saoirse Kennedy Hill so se zbrali v Cape Codu, kjer so se od nje še zadnjič poslovili. 22-letnica je bila vnukinja nekdanjega ameriškega pravosodnega ministra Roberta F. Kennedyja. Mrliško vozilo so v cerkev pripeljali s policijskim spremstvom, za njim pa so se v avtih in avtobusih pripeljali še družinski člani.

Pogreb Saoirse Kennedy Hill FOTO: Profimedia

Na pogrebu je ob njeni fotografiji pokojno mladenko počastila ganljiva pesem z naslovom When Saoirse's Exes Are Smiling, ki opisuje njen nalezljiv smeh in očarljiv nasmeh.

Po poročanju tujih medijev je bil Paul Hill, oče pokojnice, zelo pretresen. Ko so mimo njega nesli hčerkino krsto, so ga premagale solze in je planil v jok.

Krsto so v grob položili njeni sorodniki, med njimi tudi njen oče Paul Hill. FOTO: Profimedia

Svetlolaska se je kar nekaj časa borila z depresijo in o bolezni med drugim zapisala: "Veliko ljudi težko govori o duševnem zdravju, zato se mnogi ne zavedajo, koliko ljudi trpi za takšnimi boleznimi." Kot smo že poročali, je Saoirse umrla na posestvu Kennedyjevih v mestu Hyannis Port, okoliščine smrti še vedno preiskujejo, po poročanju portala New York Times pa naj bi bilo za 22-letnico usodno predoziranje. Saoirse, ki je del otroštva preživela na Irskem, je bila študentka na univerzi Boston College v Massachusettsu in hčerka Paula Hilla in Courtney Kennedy, ki sta se ločila leta 2006. Courtney je hčerka Roberta Kennedyja in Ethel Kennedy, ki je po njeni smrti dejala: "Svet je danes malo manj lep."

Ethel Kennedy: "Svet je danes malo manj lep." FOTO: Profimedia