Ganljiv poklon pokojni mami

Užaloščeni sin, ki še vedno ni prebolel mamine smrti, je pod fotografijo zapisal: ''Slavim te vsak dan in zapisana si v večnost. Pogrešam te in rad te imam bolj, kot si kdorkoli lahko predstavlja. Vse najboljše, mami.''

Quincy je mami posvetil tudi pesem in videospot z naslovom Christmas Time(Božični čas), v katerem poje o duhu božiča in preprostih trenutkih, ki jih v resnici prinašajo prazniki. Spregovoril je o sporočilu, ki ga pesem nosi in dejal: ''Zdaj so prazniki, božični čas. Ljudi v tem času prevzamejo posebni občutki, saj je vsepovsod polno daril, ljudi in krajev, kamor lahko odidejo. Mislim, da bi v resnici vsi morali stopiti korak nazaj in spoznati resnično bistvo prazničnega duha in preprostosti, ki je tako pomembna.'' 27-letnik v videoposnetku pomaga trem različnim družinam, posnetki pa so nastali po resničnih dogodkih – Quincy se je namreč res posvetil dobrodelnosti v božičnem času in se odločil pomagati različnim družinam s preprostimi malenkostmi, ki jim lahko pričarajo nasmešek na obraz. Ob tem je dejal: ''Rad vidim srečne ljudi ... To je najlepše darilo.'' Na koncu videoposnetka je izpisano posvetilo njegovi pokojni mami: ''Mami, rad te imam – Quincy.''