Ganljiv prizor: zaroka na koncertu Marka Perkovića Thompsona

Koncert kontroverznega Marka Perkovića Thompsona je bil za okoli pol milijona glavo množico prežet s številnimi čustvi, še posebej pa bo v spominu ostal dekletu, pred katero je pokleknil njen izbranec in jo vprašal, ali mu bo obljubila večno zvestobo.

Med pesmijo Samo je ljubav tajna dvaju svjetova je obiskovalec pred tisoči ljudi zaprosil svojo partnerico. Mladenič, ogrnjen s hrvaško zastavo, je pokleknil in iz žepa vzel prstan. Dekle je brez oklevanja privolilo, občinstvo pa jima je namenilo bučen aplavz.

Videoposnetek si je v le nekaj urah ogledalo na tisoče ljudi, ki so paru izrekli iskrene čestitke in jima namenili popotnice za dolg in uspešen zakon.