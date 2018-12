Ganljiva izpoved Burakovega soigralca o težkem boju z rakom

Turškemu igralcu Uğurju Aslanu, ki smo ga pri nas vzljubili zaradi vloge Zehirja – Kemalova desna roka in njegov prijatelj – v uspešnici Moja boš, življenje ni prizaneslo z udarci. Eden najhujših je bil, ko mu je žena zbolela za rakom dojke.

46-letni igralec Uğur Aslanprihaja iz revne družine na jugu Turčije, v kateri je odraščalo devet otrok. Zaradi šolanja je otroštvo preživel v internatih in opravljal različna dela ter potrpežljivo gradil kariero. Že v študentskih letih mu je srce ukradlaSema Ergenekon, ki se je izkazala tudi za ljubezen njegovega življenja. ''Prva štiri leta zveze so bila najtežja, vmes sva se tudi razšla. Oba sva delala in obenem še študirala. Imela sva veliko odgovornosti. Po šestih letih sva poročila,'' je v intervjuju za turške medije povedala 41-letna Sema, ki je danes uspešna scenaristka, ki se je podpisala pod številne uspešnice, kot so Sila, Yer Gök Aşk (Ljubezen je v zraku), Karadayiin Kara Para Aşk (Umazan denar in ljubezen), v nekaterih od naštetih pa je svoj pečat pustil tudi njen izbranec Uğur.

''Sema je na začetku kariere poskušala služiti denar kot pisateljica reklamnih besedil. Jaz sem bil na odru petkrat na teden, da bi zaslužil denar. Čez čas so najine obveznosti in stroški postali skupni: najemnina, šolnina, račun za elektriko, stroški življenja ... nisva imela priložnosti in časa za ustvarjanje romantičnih trenutkov,'' se študentskih časov spominja turški igralec, ki bolj kot marsikdo ve, kako se ti svet lahko v trenutku sesuje kot hišica iz kart. Njegova žena je namreč pred leti zbolela za rakom dojke. Njegova iskrena izpoved o ljubezni in upanju služi kot opora in vzpodbuda vsem, ki so se prisiljeni soočiti s to težko boleznijo, kot je rak.

''Ko sva s Seme izvedela, da ima raka, sva potrebovala čas, da sva prišla k sebi. Počutil sem se nemočnega, nisem videl izhoda. Vse, kar sem ji želel v tistem trenutku reči, se mi je zdelo neumno. Takrat mi je rekla: 'Nobene potrebe ni, da se delaš močnega in se zadržuješ pred menoj.' Že v naslednjem trenutku sem hlipal. Po prvem šoku, je prišel grozen strah, kot da je v najinem življenju eksplodirala bomba. Pogosto sem jokal, ampak nisem se mogel nikomur zaupati. Sema je šla čez fazo zavračanja, a naredil sem vse, kar sem lahko, da me ni izključila iz svojega življenja. Ker ona je najdragocenejše, kar imam. Pogosto se zgodi, da se objameva in skupaj na glas jokava. Človek to preprosto ne more kontrolirati,'' je Ugurpovedal v nekem intervjuju za turške medije.

Uğur Aslan se po uspešnici Moja boš na POP TV vrača v novi ljubezenski drami Lepotica in zver. FOTO: POP TV